Возможные ограничения для российских госкомпаний по работе с банками-нерезидентами могут коснуться только размещения средств на депозитах, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.



«Идея ограничения работы с банками для госкомпаний пока только прорабатывается и не оформлена в правовой форме. Устоявшихся формулировок пока нет. В любом случае речь может идти только про размещение и ведение счетов госкорпораций, стратегических компаний, внебюджетных фондов. О других ограничениях речи не идет», — пояснил Моисеев.

Он отметил, что проекты нормативных актов, когда они будут разработаны, пройдут все установленные процедуры, в том числе общественное обсуждение.

Ранее Моисеев сообщил, что «дочкам» иностранных банков могут запретить работать с российскими стратегическими госкомпаниями, если страны, в которых зарегистрированы головные компании этих банков, недружественны по отношению к России.

К таким госкомпаниям, по словам Моисеева, относятся госкорпорации, компании с госучастием, входящие в список стратегических, а также государственные внебюджетные фонды.