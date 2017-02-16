Российские госкомпании вряд ли пострадают от возможного запрета размещать депозиты в «дочках» иностранных банков, считают в международном рейтинговом агентстве Fitch.



Как заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, Минфин предлагает предусмотреть возможность исключения из списка аккредитованных для работы с российскими стратегическими госкомпаниям иностранных банков, работающих в РФ, чьи страны происхождения недружественны по отношению к России. Позже Моисеев пояснил, что подобные ограничения пока прорабатываются лишь в контексте размещения средств на депозитах.

По словам старшего директора Fitch Ratings Александра Данилова, в случае вступления в силу такого ограничения эффект на российские госкомпании будет скорее нейтральным. «Я думаю, что с учетом санкций и общей геополитической обстановки, российские госкомпании и так в основном держат деньги в крупных российских госбанках», — сказал он.

При этом, по мнению Данилова, иностранные банки также вряд ли пострадают от подобных ограничений. «С точки зрения влияния на «дочек» иностранных банков, то, я уверен, они справятся. Их политика управления рисками весьма консервативна. Если у кого и есть, например, крупные вкладчики из числа госкомпаний, то банки понимают, что эти деньги потенциально нестабильны, и по этой причине всегда имеют запас ликвидности, подушку, для того, чтобы вернуть их в случае необходимости», — отметил он.

