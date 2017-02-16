Банк «Советский» добился признания незаконной сделки бывших менеджеров, которая, по мнению кредитной организации, была проведена с целью вывода активов более чем на 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении «Советского», поступившем в редакцию Банки.ру в четверг, 16 февраля.

Как рассказали в кредитной организации, 10 февраля 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ее иск к ООО «Коллектор 19» и признал недействительным договор уступки прав от 12 января 2015 года, по которому банк передал ООО «Коллектор 19» портфель кредитов на общую сумму более 2,195 млрд рублей (дело № А56-26854/2016). В банке обращают внимание на то, цена уступки составила 2,195 млн рублей, то есть была в тысячу раз меньше номинальной стоимости портфеля. В результате этой сделки, как было установлено в суде, ООО «Коллектор 19» получило от заемщиков банка «Советский» почти 101,716 млн рублей (то есть почти в 50 раз больше цены, уплаченной за портфель кредитов).

По данным банка, в решении суда указано, что ООО «Коллектор 19» на момент заключения описанной сделки полностью принадлежало лично акционерам и топ-менеджерам банка, а также их родственникам. Доли в компании были распределены следующим образом: 60,53% — Митрушин М. В. (брат председателя совета директоров банка), 15,79% — Карпов А. В. (председатель правления банка), 9,21% — Ласкин К. Г. (член совета директоров банка), 9,21% — Николаев О. А. (член совета директоров банка), 5,26% — Шахов Г. Н. (заместитель председателя правления банка).

Оценивая доводы сторон, суд согласился с очевидностью того, что цена сделки не была рыночной, и признал сделку незаконной, совершенной с целью причинения вреда кредиторам банка, отмечают в «Советском».

В банке подчеркивают, что это уже не первый случай раскрытия судами неправомерных действий его прежних руководителей. Так, 6 февраля 2017 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал незаконным другой договор уступки прав требования по кредитным соглашениям на 128,955 млн рублей, заключенный между теми же сторонами (дело № А56-26859/2016).

Банк «Советский» сообщает, что готовит заявление в правоохранительные органы по фактам действий своего бывшего руководства и мажоритариев, которые суд оценил как неправомерные.



Напомним, что бывшие собственники «Советского» в свою очередь пытаются добиться отмены сделок, связанных с передачей банка на санацию Татфондбанку.



Миноритарий банка «Советский» подал кассацию по спору с Татфондбанком Миноритарный акционер банка «Советский» Кирилл Ласкин подал кассационную жалобу на отказ в иске о признании недействительной сделки между Татфондбанком и банком «Российский Капитал» по купле-продаже акций банка «Советский», сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.