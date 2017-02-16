Банк «Советский» добился признания незаконной сделки бывших менеджеров, которая, по мнению кредитной организации, была проведена с целью вывода активов более чем на 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении «Советского», поступившем в редакцию Банки.ру в четверг, 16 февраля.
Как рассказали в кредитной организации, 10 февраля 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ее иск к ООО «Коллектор 19» и признал недействительным договор уступки прав от 12 января 2015 года, по которому банк передал ООО «Коллектор 19» портфель кредитов на общую сумму более 2,195 млрд рублей (дело № А56-26854/2016). В банке обращают внимание на то, цена уступки составила 2,195 млн рублей, то есть была в тысячу раз меньше номинальной стоимости портфеля. В результате этой сделки, как было установлено в суде, ООО «Коллектор 19» получило от заемщиков банка «Советский» почти 101,716 млн рублей (то есть почти в 50 раз больше цены, уплаченной за портфель кредитов).
По данным банка, в решении суда указано, что ООО «Коллектор 19» на момент заключения описанной сделки полностью принадлежало лично акционерам и топ-менеджерам банка, а также их родственникам. Доли в компании были распределены следующим образом: 60,53% — Митрушин М. В. (брат председателя совета директоров банка), 15,79% — Карпов А. В. (председатель правления банка), 9,21% — Ласкин К. Г. (член совета директоров банка), 9,21% — Николаев О. А. (член совета директоров банка), 5,26% — Шахов Г. Н. (заместитель председателя правления банка).
Оценивая доводы сторон, суд согласился с очевидностью того, что цена сделки не была рыночной, и признал сделку незаконной, совершенной с целью причинения вреда кредиторам банка, отмечают в «Советском».
В банке подчеркивают, что это уже не первый случай раскрытия судами неправомерных действий его прежних руководителей. Так, 6 февраля 2017 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал незаконным другой договор уступки прав требования по кредитным соглашениям на 128,955 млн рублей, заключенный между теми же сторонами (дело № А56-26859/2016).
Банк «Советский» сообщает, что готовит заявление в правоохранительные органы по фактам действий своего бывшего руководства и мажоритариев, которые суд оценил как неправомерные.
Напомним, что бывшие собственники «Советского» в свою очередь пытаются добиться отмены сделок, связанных с передачей банка на санацию Татфондбанку.
Миноритарный акционер банка «Советский» Кирилл Ласкин подал кассационную жалобу на отказ в иске о признании недействительной сделки между Татфондбанком и банком «Российский Капитал» по купле-продаже акций банка «Советский», сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.
АО «Банк «Советский» — средний по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Характер бизнеса — универсальный, основной источник фондирования — средства физлиц. Помимо частных лиц банк обслуживает небольшое количество корпоративных клиентов. Имеется представительная сеть продаж, расположенная в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ. С 23 октября 2015 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, возложив соответствующие функции на Агентство по страхованию вкладов. Долгое время оставалось неизвестным, кто займется финансовым оздоровлением банка, однако 29 февраля 2016 года было объявлено, что санатором выбрано ПАО «Татфондбанк», контролирующее с марта 2016 года 99,999% акций «Советского». 24 апреля были избраны новые составы совета директоров и правления, осуществляющих управление банком.