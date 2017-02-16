В Оренбургской области перед судом предстанет служащая банка, похитившая со счетов коммерсантов 20,5 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Октябрьского района города Орска Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного специалиста-кассира филиала одного из коммерческих банков в Орске Оксаны Кольцовой. Она обвиняется по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и об изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

По версии следствия, банковская служащая, имевшая доступ к счетам, открытым в банке индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, на протяжении четырех лет без ведома владельцев счетов переводила средства с них на подконтрольные ей счета. Таким способом злоумышленница похитила более 20,5 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны 45 коммерсантов.

Кольцова была задержана в Подмосковье, куда, пытаясь скрыться от правоохранительных органов, выехала с семьей после обращения потерпевших в службу безопасности банка.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Орска для рассмотрения по существу.