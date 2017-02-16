ГУ МВД России по Москве сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении семи участников организованной группы по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте денежных средств.

Как рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев, установлено, что участники организованной группы осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств. В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход в размере свыше 26 млн рублей.

В рамках предварительного расследования проведены обыски в арендуемых задержанными офисных помещениях, в результате которых были изъяты печати, уставные и учредительные документы коммерческих организаций, ключи электронной банковской системы, а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Всем задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.