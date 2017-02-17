Фондовые торги в США в четверг завершились преимущественно отрицательной динамикой.

Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с предыдущим уровнем закрытия на 0,09% и составил 2 347,22 пункта. Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,04% до 20 619,77. Высокотехнологичный Nasdaq в минусе на 0,08% — на отметке 5 814,9.

«Семидневный рост прервался в четверг на Уолл-стрит. S&P 500 отступил буквально полшага от рекордных уровней, которые день за днем обновлялись после комментариев Трампа о готовности предоставить феноменальный налоговый план. Прошли продажи в энергетическом секторе (минус 1,37%), несмотря на умеренный рост фьючерсов на WTI, хотя в целом здесь продолжается простой в боковике последние два месяца. Фиксация прошла в акциях банков, потребительского сектора. Покупатели вернулись в дивидендные сектора на фоне снижения доходностей гособлигаций. При этом курс доллара против евро вчера заметно ослаб, пара EUR/USD поднялась в район 1,068. По индексу доллара формируется модель «голова — плечи», но пока сигнала на ее реализацию не поступило», — говорит эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.