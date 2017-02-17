Кредиторы рухнувшего Внешпромбанка могут ничего не вернуть: крах принес банку бумажную прибыль и Федеральная налоговая служба (ФНС) требует с него более 7 млрд рублей налога. Это сумма больше, чем Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удалось собрать в конкурсную массу, пишут «Ведомости».

«Ситуация абсурдная: откуда могут возникнуть такие огромные налоги на прибыль в абсолютно убыточном банке, который в последние годы не получал прибыль, а лишь выводил деньги посредством выдачи кредитов на подставные компании», — возмущаются кредиторы и просят высокопоставленных адресатов отменить решение налоговиков.

АСВ как конкурсный управляющий Внешпромбанка обратилось в Московский арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения Межрайонной инспекции ФНС № 50 по Москве, которое обязывает банк уплатить недоимку по налогу на прибыль в размере 7,1 млрд рублей и 464 млн рублей пени. В качестве обеспечительных мер АСВ просит приостановить действие решения ИФНС. Это третья попытка АСВ добиться обеспечительных мер, но всякий раз агентство получало отказ, последний — 13 февраля. Суд счел, что АСВ не привело достоверных и допустимых доказательств того, что без обеспечительных мер будет причинен ущерб должнику и его кредиторам, следует из определения суда.

Налоговая инспекция вынесла решение о взыскании с банка задолженности по налогам на прибыль на 7,9 млрд рублей и уже выставила требования на 3,5 млрд рублей, эти платежи являются текущими, говорится (со ссылкой на представителя конкурсного управляющего) в письме кредиторов Внешпромбанка президенту, премьеру, министру финансов, председателю ЦБ и руководителю ФНС (опубликовано в группе вкладчиков во «ВКонтакте»).

Всего у банка 11 808 кредиторов с требованиями на 253,9 млрд рублей, шансы получить что-то «призрачно малы», ведь сейчас в конкурсной массе всего 4,6 млрд рублей, говорится в письме кредиторов. Представитель АСВ от комментариев отказался. Из материалов агентства следует, что на 1 января оно собрало в конкурсную массу 2,7 млрд рублей

В данном случае налоговая задолженность у банка сформировалась после отзыва лицензии, поэтому она относится к текущим платежам, объясняет человек, близкий к одной из сторон спора. Из закона о банкротстве следует, что требования по текущим обязательствам банка не подлежат включению в реестр требований кредиторов — они являются приоритетными.

Налог на прибыль возник у Внешпромбанка из-за того, что с лишением лицензии у него исчезли основания для создания и переноса резервов на возможные потери по ссудам, которые уменьшали налогооблагаемую базу, поэтому возникли обязательства уплатить налоги, объясняет собеседник издания. Это подтверждает другой человек, близкий к одной из сторон спора.

АСВ заявило о «нелогичных» операциях в кассах Внешпромбанка перед отзывом лицензии Временная администрация Внешпромбанка заметила «непонятные с точки зрения логики» операции в кассах банка, потерявшего лицензию в 2016 году, заявил представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в ходе заседания в московском арбитраже.

«Якобы банк из-за формирования резервов недоплатил налогов, а теперь он должен их отчислить», — описывает он требования ИФНС. Но банк формирует резервы по требованию ЦБ, а не для того, чтобы избежать налогов, недоумевает он. «Непонятно, почему у убыточного банка возникает необходимость отчисления налога на прибыль, к тому же исходя из фальсифицированной отчетности», — удивляется собеседник газеты.

Такие случаи были и раньше, продолжает он, но их было немного и требования налоговой были несущественными. В ситуации же с Внешпромбанком это большая проблема: фактически все, что попало в конкурсную массу к текущему моменту, отойдет налоговой, а не кредиторам.

По данным издания, АСВ и ФНС продолжают спор и во внесудебной плоскости.