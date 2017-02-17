На азиатских фондовых торгах в пятницу наблюдается преимущественно отрицательная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:21 мск на 0,63% ниже предыдущего уровня закрытия и составляет 19 225,54 пункта. Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,4% до 24 011,26, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 212,33, уменьшившись на 0,54% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в плюсе на 0,45% — на отметке 3 110,59. Южнокорейский KOSPI просел на 0,15% и равняется 2 078,65.

«Торги в Азии сегодня проходят в основном на отрицательной территории. Инвесторы фиксируют прибыль от ралли на мировых фондовых рынках. Тем не менее азиатские площадки могут закрыть эту неделю в плюсе, четвертую подряд. Доллар сегодня восстанавливает позиции на фоне выступления представителя ФРС Локхарта. Он не исключил подъема ставки на мартовском заседании, хотя сам не видит в этом большой необходимости. В целом ожидания инвесторов от экономики сейчас самые оптимистичные. Согласно отчету Йеллен перед сенатом, экономика США набирает обороты, рынок труда улучшается, прибыли компаний растут. Сегодня Сингапур пересмотрел рост экономики в четвертом квартале в сторону повышения до 2,9 год к году. А ранее на этой неделе Тайвань повысил прогноз роста ВВП в 2017 году до трехлетних минимумов. При всем при этом стоит отметить рост цен производителей практически по всему миру, что обещает улучшение финансовых показателей компаний. Вчера китайские рынки выросли, а в лидерах роста были сырьевые компании. Увеличение расходов на инфраструктуру также позитивно отразилось на бумагах строительных корпораций», — говорит эксперт компании «БКС» Константин Карпов.

