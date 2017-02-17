На коллекторском рынке после долгого перерыва возобновились сделки M&А. Владелец компании «Агентство Кредит Финанс» (АКФ) Вадим Арсеньев купил агентство «Руссколлектор» и в перспективе намерен объединить их, пишет «Коммерсант».

Бизнесмен Илья Фомин и его партнеры продали агентство «Руссколлектор», работающее с 2006 года (по оценкам участников рынка, входит в топ-10 по размеру выручки). Фомин пояснил изданию, что устал от этого бизнеса и нашелся хороший покупатель, которого он назвать отказался. На данный момент владельцем агентства «Руссколлектор» в базе «СПАРК-Интерфакс» значится Вадим Арсеньев. Ранее он был управляющим директором фонда Icon Private Equity на Украине. Кроме того, Арсеньев работал в «ВТБ Капитале», а также был гендиректором инвестиционной группы Sferiq Capital.

Еще в конце 2000-х, работая в Icon, Арсеньев заинтересовался коллекторским бизнесом. Так, в 2010 году он стал совладельцем агентства Credit Collection Group (CCG), которое вело бизнес в России, на Украине и в Казахстане. Преемником CCG, прекратившего существование в 2015 году, стало коллекторское агентство «АКФ».

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», единственным владельцем АКФ является зарегистрированная на Кипре компания «Кейснетт Инвестментс Лимитед». Ее бенефициаром также является Вадим Арсеньев. Как рассказали изданию собеседники на коллекторском рынке, в планах Арсеньева — объединение АКФ и агентства «Руссколлектор». Арсеньев отказался от комментариев, а гендиректор АКФ Денис Карелин (бывший гендиректор CCG) заявил, что АКФ к сделке с «Руссколлектором» не имеет отношения.

По информации издания, Арсеньев намерен и далее расширять бизнес за счет приобретений. Он интересуется покупкой и других игроков с целью создания крупной по меркам коллекторского рынка структуры.