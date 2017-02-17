Сбербанк совместно с Google запустили на Дальнем Востоке регистрацию для участия в бесплатной обучающей программе для молодых людей и предпринимателей «Бизнес-класс», которая должна помочь представителям малого и среднего бизнеса начать или развить собственное дело. Программа включает как теоретические онлайн-уроки и практические семинары, так и систему наставничества.

«В 2016 году Сбербанк и Google успешно провели «пилот» в Татарстане, около 5 тысяч жителей республики уже завершили курс. С 15 февраля доступ в «Бизнес-класс» получили более 10 тысяч предпринимателей из Свердловской области; мы рассчитываем, что в этом году более 100 тысяч человек со всей России, включая Дальний Восток, присоединятся к проекту. Необходимо повысить «выживаемость» бизнеса. Банк заинтересован, чтобы в стране появлялось все больше представителей малого бизнеса, которые будут грамотными потребителями финансовых продуктов», — сказал журналистам вице-президент, руководитель дирекции GR Сбербанка Андрей Шаров.

Регистрация открылась для предпринимателей в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, обучение начнется 16 мая и продлится пять месяцев. «Бизнес-класс» рассчитан как на опытных, так и начинающих малых и микропредпринимателей в реальном секторе экономики.

Курс включает восемь онлайн-модулей и четыре очных мастер-класса, которые пройдут во Владивостоке. Программа представлена в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». К первому могут присоединиться жители всех регионов России. Он включает в себя видеоуроки, тестовые задания, дополнительные материалы и вебинары. Второй доступен в регионах реализации программы и включает в себя все составляющие режима онлайн, а также наставничество и встречи с опытными экспертами

Завершив проект, начинающие предприниматели получат пошаговый план для открытия бизнеса, а также практические знания для его развития. Участники, у которых уже есть свое дело, узнают, какие методы и инструменты смогут помочь им вывести бизнес на новый уровень, и научатся применять их на практике. Каждый прошедший программу получит электронный сертификат, подтверждающий участие в «Бизнес-классе».

По данным директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергея Павленко, в регионе зарегистрировано более 92 тыс. предпринимателей, из них более 53 тыс. — индивидуальные предприниматели. Малый и средний бизнес обеспечивает около 30% валового регионального продукта.