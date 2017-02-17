«Т2 РТК холдинг» (бренд Теlе2) готовит Трансформацию региональной структуры и сокращение персонала на 10%. Оператор хочет повысить общую эффективность бизнеса и снизить расходы: в прошлом году он был убыточным, пишут «Ведомости».

Tele2 разрабатывает проект новой организационной структуры с октября 2016 года, подтвердил представитель оператора Константин Прокшин. От распределенной региональной структуры перейдут к федерализованной модели — с централизацией функций в головном офисе и макрорегионах. Бюджетирование, аналитика и финансовый контроль останутся только в макрорегионах, а в регионах — исполнительные функции и локальные операции: работа с дилерами и выезды на объекты, объясняет Прокшин. Завершить переход оператор планирует до конца 2017 года.

Основная цель Теlе2 — увеличить эффективность управления издержками и ускорить процесс принятия решений и запуска продуктов, продолжает Прокшин. Какое сокращение персонала подразумевает реформа, он говорить не стал.

У Tele2 нет цели сократить персонал или оптимизировать его численность, нет у проекта и конкретных целевых показателей по экономии, подчеркивает Прокшин. По его словам, о сокращении персонала ради сокращения речь не идет.

До сих пор Tele2 оставалась убыточной, следует из отчетности «Ростелекома» (владеет 45% Tele2). В III квартале сотовый оператор принес госкомпании 1,3 млрд рублей убытка. В 2015 году свободный денежный поток стал отрицательным и составил минус 19,1 млрд рублей. Начиная с III квартала 2016 года Tele2 перестала публиковать отчетность.

Одной из новых целей оператора станет возврат инвестиций акционерам, обещал в январе гендиректор Tele2 Сергей Эмдин. Время, когда компания выйдет на положительный свободный денежный поток, не за горами, уверял Эмдин, но конкретных планов не раскрывал.