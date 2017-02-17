«Т2 РТК холдинг» (бренд Теlе2) готовит Трансформацию региональной структуры и сокращение персонала на 10%. Оператор хочет повысить общую эффективность бизнеса и снизить расходы: в прошлом году он был убыточным, пишут «Ведомости».
Tele2 разрабатывает проект новой организационной структуры с октября 2016 года, подтвердил представитель оператора Константин Прокшин. От распределенной региональной структуры перейдут к федерализованной модели — с централизацией функций в головном офисе и макрорегионах. Бюджетирование, аналитика и финансовый контроль останутся только в макрорегионах, а в регионах — исполнительные функции и локальные операции: работа с дилерами и выезды на объекты, объясняет Прокшин. Завершить переход оператор планирует до конца 2017 года.
Основная цель Теlе2 — увеличить эффективность управления издержками и ускорить процесс принятия решений и запуска продуктов, продолжает Прокшин. Какое сокращение персонала подразумевает реформа, он говорить не стал.
У Tele2 нет цели сократить персонал или оптимизировать его численность, нет у проекта и конкретных целевых показателей по экономии, подчеркивает Прокшин. По его словам, о сокращении персонала ради сокращения речь не идет.
До сих пор Tele2 оставалась убыточной, следует из отчетности «Ростелекома» (владеет 45% Tele2). В III квартале сотовый оператор принес госкомпании 1,3 млрд рублей убытка. В 2015 году свободный денежный поток стал отрицательным и составил минус 19,1 млрд рублей. Начиная с III квартала 2016 года Tele2 перестала публиковать отчетность.
Одной из новых целей оператора станет возврат инвестиций акционерам, обещал в январе гендиректор Tele2 Сергей Эмдин. Время, когда компания выйдет на положительный свободный денежный поток, не за горами, уверял Эмдин, но конкретных планов не раскрывал.
«Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2) покинет его финансовый и административный директор Людмила Смирнова. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник оператора и подтвердил представитель Tele2 Константин Прокшин.