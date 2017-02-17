Россия завершает расчеты со странами, которым Советский Союз был должен. Соглашение о погашении последнего долга на 125,2 млн перед Боснией и Герцеговиной готово и ожидает подписания. Само погашение будет осуществлено до лета, пишут «Известия».

«Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали, — пояснил изданию источник в правительстве. — Остается, собственно, только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт».

На прошлой неделе Минфин сообщил о погашении долга перед Македонией на 60,6 млн долларов и отметил, что на текущий момент единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина. Как и Македония, эта страна образовалась в результате разделения Югославии и получила право на истребование части долга бывшего СССР.

В Минфине подтвердили, что долг СССР будет урегулирован до конца этого года. Погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. По данным официальных документов ведомства, на эти цели заложено 512,3 млрд рублей. В Минфине отметили, что российско-боснийско-герцеговинское межправительственное соглашение будет подписано Минфином от имени правительства, а погашение долга будет осуществлено в течение 45 дней с момента его ратификации.

Долг СССР перед зарубежными странами формировался различными путями. Странам дальнего зарубежья Союз задолжал вследствие своей активности на долговом рынке после 1983 года, а вот перед Югославией долг образовался в результате торговых взаимоотношений.

«С одной стороны, СССР поставлял Югославии продукцию оборонной промышленности и энергоресурсы на сумму N. С другой — Югославия продавала потребительские товары на сумму M, таким образом, долг формировался за счет разницы в стоимости импорта и экспорта», — пояснил происхождение долга управляющий партнер юридической компании HEADS Consulting Александр Базыкин. То есть, добавил он, не было эмиссии долговых бумаг, не было формализованных обязательств и штрафных санкций, был обмен продукцией.

Странам Парижского клуба Россия погасила кредиты еще в 2006 году, хотя могла это делать по условиям соглашений еще почти сто лет — до 2115 года, отметил эксперт.

По словам экспертов, погашение долга СССР — это больше плюс политический, чем бюджетный. «Это очень знаменательная точка», — уверен профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По его словам, для международного статуса очень важно, что мы признали долги СССР и расплатились по ним. «При этом сами простили долги таким странам, как Вьетнам и Алжир», — добавил эксперт.