Банк России ужесточает требования к отчетности негосударственных пенсионных фондов. Согласно новому указанию регулятора НПФ будут не только отчитываться о сделках со связанными лицами и составе инвестиционного портфеля, но и предоставлять подробную информацию по обязательствам перед клиентами. Документ может вступить в силу в ближайший месяц, пишет «Коммерсант».

«В настоящее время указание находится на регистрации в Минюсте», — сообщили в пресс-службе Банка России. А это означает, что к середине марта, после опубликования, проект указания ЦБ «О формах, сроках и порядке представления в Банк России отчетности НПФ...» может вступить в силу.



Как следует из документа, который должен заменить четыре действующих приказа ФСФР, регулятор серьезно ужесточает требования к отчетности НПФ: как в количественном выражении (вводятся четыре новых ежемесячных отчета, шесть ежеквартальных и два ежегодных), так и в качественном. Сейчас промежуточная отчетность фондов доступна лишь регулятору. Большинство НПФ публично раскрывают финансовую информацию только раз в год. С вступлением в силу нового указания ситуация кардинально изменится.

«Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда должна быть раскрыта в течение 40 календарных дней после окончания первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев календарного года на официальном сайте НПФ», — сообщили в пресс-службе Банка России. Как отмечают в ЦБ, увеличение периодичности представления отчетности НПФ позволит «повысить прозрачность участников рынка для регулятора для осуществления более качественного надзора».

НПФ придется сдавать отчетность по-новому Несмотря на просьбы участников пенсионного рынка о переносе перехода на новый план счетов, ЦБ оказался непреклонен — новую отчетность негосударственные пенсионные фонды должны готовить уже с 1 января 2017 года, пишет «Коммерсант».

В новой отчетности необходимо будет регулярно предоставлять ЦБ данные о сделках со связанными сторонами, детальный отчет по расходам и доходам по собственным средствам, предоставить информацию о структуре портфеля и многое другое. Часть этих данных если и представлялась ранее, то не столь детально или по отдельному запросу регулятора.

«В сочетании с уже введенными в действие стандартами бухгалтерской отчетности Банк России получит полную картину деятельности фонда: состав и движение активов, формирование клиентской базы, сведения о владельцах и управленческом персонале фонда», — отмечает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев.

Помимо этого пенсионные фонды должны будут предоставлять регулятору персонифицированную информацию по обязательствам перед клиентами (как по ОПС, так и по НПО). Одновременно значительно сокращаются сроки предоставления финансовой отчетности. Например, годовую бухгалтерскую отчетность необходимо передавать в ЦБ в течение 35 календарных дней по окончании года, ранее на это отводилось 90 дней.

Новые правила отчетности НПФ сделают работу фондов прозрачней для их клиентов, «а для бенефициаров четко обозначат рамки, в которых можно работать, минимизируя регуляторные риски», считает начальник розничных продаж «Солид-Менеджмент» Сергей Звенигородский.