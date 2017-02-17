Портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки по депозитам юридических лиц в рублях, долларах США и евро в разрезе сроков привлечения. А также предлагает рассмотреть сравнение средних процентных ставок по депозитам юридических лиц в рублях в разрезе сумм депозитов.

Обзор составлен на основе базы данных Банки.ру по депозитам юридических лиц, в которой представлена информация по продуктам 145 банков.

Депозиты сгруппированы по валютам: рубли, доллары США, евро, а также по срокам: один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше.

Сравнивались средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма вклада не учитывалась.

В январе доходность депозитов для юрлиц в рублях снизилась в среднем на 0,18 процентного пункта (п. п.). Средние ставки для краткосрочных депозитов сроком на один месяц снизились на 0,16 п. п., до 7,19%, на два месяца – на 0,2 п. п., до 7,6%, а на три месяца – на 0,12 п. п., до 8,01%.

Ставки по среднесрочным депозитам сроком на шесть месяцев снизились на 0,15 п. п., до 8,18%, на девять месяцев – на 0,14 п. п., до 8,37%, на один год – на 0,12 п. п., до 8,35%, на полтора года – на 0,26 п. п., до 8,32%. Доходность долгосрочных депозитов на два года уменьшилась на 0,37 п. п., до 8,33%, а на сроки от трех лет и выше – на 0,09 п. п., до 8,11%.

Средние ставки по депозитам в долларах США снизились в среднем на 0,02 п. п. Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть, девять месяцев и один год уменьшилась на 0,03 п. п., до 1,45%, 1,63% и 1,9% соответственно.

Средние ставки по депозитам в евро изменялись разнонаправленно. Так, средние ставки по краткосрочным депозитам сроком на один и два месяца повысились на 0,03 п. п., до 0,45% и 0,61% соответственно, а на три месяца – на 0,04 п. п., до 0,92%. При этом доходность среднесрочных депозитов на шесть месяцев снизилась на 0,01 п. п., до 1,13%, на девять месяцев и один год – на 0,02 п. п., до 1,3% и 1,44% соответственно, а ставки по депозитам сроком на полтора года повысились на 0,11 п. п., до 1,8%.