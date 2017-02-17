Группа VimpelCom договорилась с пулом международных банков о предоставлении финансирования общим объемом 2,1 млрд долларов с возможностью увеличения этой суммы до 2,25 млрд. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на бирже NASDAQ.

Соглашение, в частности, предусматривает пятилетний кредит объемом до 562,5 млн долларов и возобновляемую кредитную линию размером до 1,69 млрд долларов сроком на три года с возможностью продления в общей сложности еще на два года.

В рамках соглашения VimpelCom сможет получать финансирование как в долларах, так и в евро.

Как отмечается в сообщении, заключив новое соглашение компания рефинансировала кредит на 1,8 млрд долларов, открытый в 2014 году.

VimpelCom Ltd. является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи и владеет активами в России («ВымпелКом»), Италии, Алжире, Пакистане, Узбекистане, Казахстане, Украине, Бангладеш, Кыргызстане, Таджикистане, Армении, Грузии и Лаосе.

Компании VimpelCom предоставляют услуги под брендами «Билайн», «Киевстар», Wind, Djezzy, Mobilink и Banglalink. 47,9% VimpelCom принадлежит LetterOne (управляет телекоммуникационными активами «Альфа-Групп»), 23,7% — норвежской Telenor, 8,3% — The Stichting, в свободном обращении находится 20,1% акций.