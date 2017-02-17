В перспективе почти вся хранимая информация, которая передается по сетям операторов, может быть непригодна для анализа и использования в работе госорганов по «закону Яровой». К такому выводу пришли эксперты рабочей группы под руководством министра Открытого правительства Михаила Абызова, пишут «Ведомости».

Авторы документа ссылаются на подсчеты рабочей группы Экспертного совета при правительстве: те указывают, что сейчас объем шифрованного трафика в сетях операторов составляет 49%, но уже через три года его доля может достичь 90%. В то же время технология, позволяющая расшифровывать трафик, отсутствует. Это может создать трудности при выполнении требований закона, говорится в заключении группы.

Теоретически перехватывать и расшифровывать трафик пользователей можно уже сейчас, уверен аналитик центра мониторинга и противодействия киберугрозам Solar JSOC Алексей Павлов. Речь идет о так называемой атаке «человек посередине». Пользователь направляет трафик на свой почтовый сервер, но провайдер пропускает его через собственный сервер, где трафик может благополучно расшифровываться, сохраняться и зашифровываться для передачи дальше, объясняет Павлов.

В корпоративном сегменте применяются различные технологии для доступа к зашифрованному контенту, в том числе описанный способ «человек посередине», соглашается технический директор компании «Ангара» (интегратор по информационной безопасности) Дмитрий Пудов. Однако попытку массовой расшифровки трафика пользователей Пудов называет бесперспективной. А точечная расшифровка очень ресурсоемка, и есть вероятность получить результат уже после того, как информация устареет.