Саратовский банк «Агророс» увеличивает уставный капитал, его размер превысит 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«В настоящий момент отделением по Саратовской области Центрального банка РФ зарегистрирован дополнительный выпуск акций банка «Агророс» общей номинальной стоимостью 385 миллионов рублей. По завершению в 2017 году процедуры выкупа выпущенных акций капитал АО «Банк «Агророс» превысит миллиард рублей», — говорится в релизе.
Наращивание капитала «Агророса» позволит реализовать намеченные на 2017 год планы по расширению филиальной сети в других регионах России, добавили в пресс-службе.
Чистая прибыль банка «Агророс» по итогам 2016 года составила 49 млн рублей, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее (35,6 млн). Таковы итоги деятельности кредитной организации по РСБУ.
АО «Банк «Агророс» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Саратове и ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в меньшей степени — на кредитование физлиц. Активен на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических лиц и коммерческих предприятий.
Ключевым бенефициаром банка является известный бизнесмен и политик Аркадий Евстафьев (93,77%). Другие акционеры — Владимир Чистяков (2,37%), Игорь Птицын и Виталий Грашкин (по 1,59%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 5,52 млрд рублей (294-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,62 млрд, кредитный портфель — 1,46 млрд, обязательства перед населением — 2,75 млрд.