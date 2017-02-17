Саратовский банк «Агророс» увеличивает уставный капитал, его размер превысит 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«В настоящий момент отделением по Саратовской области Центрального банка РФ зарегистрирован дополнительный выпуск акций банка «Агророс» общей номинальной стоимостью 385 миллионов рублей. По завершению в 2017 году процедуры выкупа выпущенных акций капитал АО «Банк «Агророс» превысит миллиард рублей», — говорится в релизе.



Наращивание капитала «Агророса» позволит реализовать намеченные на 2017 год планы по расширению филиальной сети в других регионах России, добавили в пресс-службе.

Чистая прибыль банка «Агророс» по итогам 2016 года выросла на 38% Чистая прибыль банка «Агророс» по итогам 2016 года составила 49 млн рублей, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее (35,6 млн). Таковы итоги деятельности кредитной организации по РСБУ.