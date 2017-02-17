Торги акциями в РФ стартовали в пятницу отрицательным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:09 мск индекс ММВБ понизился на 0,21% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 143,95 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,22%, до 1 173,49.

«Доллар США на Московской бирже в четверг, 16 февраля, восстановился до 57,6 рубля. Мы предполагаем, что в пятницу, 17 февраля, он попробует стабилизироваться неподалеку от 57,5 рубля. Мы также не исключаем попыток американской валюты вернуться к уровню 58 рублей. С серьезным сопротивлением доллар США, по нашим оценкам, в ближайшее время может столкнуться лишь на отметке 59 рублей. Индекс ММВБ, как мы считаем, сегодня имеет все шансы продолжить консолидацию вблизи 2 140—2 150 пунктов», — сказала ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.