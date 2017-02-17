Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду потерял 12 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:03 мск 57,48 рубля, курс евро уменьшился на 11 копеек, до 61,33 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Вчерашнее ослабление рубля носило временный характер, уверен аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, сдержанная реакция властей РФ на сильную национальную валюту, налоговый период, высокий спрос на российские активы и нефть выше 55 долларов не дадут курсу рубля снизиться в ближайшее время.

«В пятницу ожидается рост курса доллара до 57,75 рубля, закрытие — на уровне 57,16 рубля. Если Brent останется торговаться на текущем уровне 55,7 доллара, то перед выходными закрытие будет выше — на уровне 57,6 рубля. По евро ожидается повышение в первой половине дня до 61,67 рубля, во второй — снижение до 61,19 рубля», — прогнозирует эксперт. Он добавил, что многие трейдеры остались в длинных позициях по доллару.

Между тем, по мнению руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, рубль находится под давлением из-за роста доходности ОФЗ на волне повышения ожиданий роста ставок в США, а также вербальных интервенций со стороны чиновников российского правительства.

«Судя по текущей ситуации, мы, вероятно, наблюдаем разворот курса рубля в сторону ослабления. Но если продажи ОФЗ продолжатся, а вербальные интервенции от чиновников правительства будут еще более активно критиковать сильный рубль, то распродажи рубля могут усилиться», — комментирует эксперт.

В пятницу будут опубликованы данные по потребительской инфляции в России, цифры по розничным продажам в Великобритании и по количеству действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.