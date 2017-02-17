Сбербанк станет полностью цифровой организацией к концу 2018 года, заявил на конференции в Сочи в четверг глава банка Герман Греф.
«К концу 2018 года мы должны быть полностью цифровой организацией, у нас не должно остаться ни одного процесса, ни одного продукта с бумажным началом», — сказал он.
В январе Греф говорил, что Сбербанк переводит многие сервисы на дистанционное обслуживание и через восемь лет все банковские операции населения будут проводиться удаленно. Он также отмечал, что, по его мнению, в 2025 году половину экономики России будет составлять цифровая экономика.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 22 474,43 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 190,36 млрд, кредитный портфель — 14 694,92 млрд, обязательства перед населением — 11 182,79 млрд.