Сбербанк станет полностью цифровой организацией к концу 2018 года, заявил на конференции в Сочи в четверг глава банка Герман Греф.

«К концу 2018 года мы должны быть полностью цифровой организацией, у нас не должно остаться ни одного процесса, ни одного продукта с бумажным началом», — сказал он.

В январе Греф говорил, что Сбербанк переводит многие сервисы на дистанционное обслуживание и через восемь лет все банковские операции населения будут проводиться удаленно. Он также отмечал, что, по его мнению, в 2025 году половину экономики России будет составлять цифровая экономика.