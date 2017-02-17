Президент оператора Сергей Калугин получил предложение о переходе на госслужбу и может занять пост замглавы Минкомсвязи, пишут «Ведомости».

Калугину предложена должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций, рассказывают его знакомые и подтверждают два чиновника. Человек из его окружения рассказал изданию, что это предложение кажется ему привлекательным.

Калугин был назначен президентом «Ростелекома» в марте 2013 года. Его контракт был двухлетним, но в 2015-м был продлен до марта 2018 года. Калугин завершил реорганизацию «Ростелекома» в форме присоединения «Связьинвеста», при нем состоялась сделка по созданию федерального мобильного оператора. Компания стала главным исполнителем проекта по устранению цифрового неравенства и уже отчиталась о том, что выполнила 20% плана строительства.



Как сообщалось накануне, вместо Калугина Минкомсвязь предлагает назначить зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского. По данным издания, его кандидатура была согласована в прошедшие выходные.

Кандидатуру Осеевского «лоббирует группа ВТБ, которая намерена продать Tele2 обратно «Ростелекому», сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Собеседник портала, близкий к правительству, рассказал, что Калугин выступает против покупки Tele2 Russia Holding 55% акций «Т2 РТК Холдинга» (работает под брендом Tele2). «Ростелекому» в этой компании принадлежит 45%. 50% Tele2 Russia Holding принадлежит ВТБ, 40% — у Invintel B. V. Алексея Мордашова и 10% — у банка «Россия».