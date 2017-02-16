Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1 процентный пункт, до 10,9%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в рамках конференции «Инновации рынка недвижимости».

«На заседании комитета по процентным ставкам мы приняли решение снизить базовую ставку на 1 процентный пункт», — сказал Греф.

Ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75—12,25%.

С 15 февраля банк запустил весеннюю акцию со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам.