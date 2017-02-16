Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1 процентный пункт, до 10,9%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в рамках конференции «Инновации рынка недвижимости».
«На заседании комитета по процентным ставкам мы приняли решение снизить базовую ставку на 1 процентный пункт», — сказал Греф.
Ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75—12,25%.
С 15 февраля банк запустил весеннюю акцию со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 22 474,43 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 190,36 млрд, кредитный портфель — 14 694,92 млрд, обязательства перед населением — 11 182,79 млрд.