Большинство россиян пользуются общественным транспортом, а наиболее удобным способом оплаты считают транспортную карту. Об этом свидетельствуют результаты февральского опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

За последний год пользовались общественным транспортом три четверти россиян (74%). Два года назад таковых было 78%. Каждый день поездки совершают более трети (36%) опрошенных, несколько раз в неделю — 17%, несколько раз в месяц — 13%, а реже нескольких раз в полгода — 8%.

По мнению респондентов, наиболее удобный вариант оплаты проезда — транспортная карта с возможностью регулярного пополнения, ее оценили на 3,9 балла из пяти возможных. Основной довод в пользу этой формы оплаты — быстро и не нужно стоять в очередях (57% среди оценивающих этот способ как удобный), но есть и неудобство — в скорости (18% среди тех, кто низко оценил удобство этого варианта, полагают, что он отнимает много времени, в том числе на пополнение).

Второй по удобству способ оплаты — наличными водителю или кондуктору (3,7 балла). Более половины опрошенных (52%), высоко оценивших этот способ оплаты, считают его быстрым. Среди тех, кто дал низкие оценки удобству оплаты наличными водителю, 30% посетовали на сложности со сдачей.

Удобство оплаты с помощью банковской карты на турникете оценивается в 3,3 балла. Плюсы такого варианта оплаты — в отсутствии необходимости стоять в очередях (55%), минусы — опасения в мошенничестве (20%).

Вариант проведения платежей с помощью мобильного телефона опрошенные оценили на 3,2 балла. Оплату с помощью мобильного телефона считают неудобной из-за того, что это отнимает много времени (18% среди тех, кто дал низкие оценки), из-за технических сложностей (13%) и опасений в безопасности (12%). А из положительных сторон были отмечены скорость (55% среди высоко оценивших) и то, что он всегда «под рукой» (12%).

Наименее удобные варианты оплаты — покупка проездных билетов на одну или несколько поездок в специальных точках продаж (3,1 балла) и у водителя (2,6 балла). Неудобство покупки проездных на одну или несколько поездок у водителя связывается с проблемами со сдачей (23%) и тем, что это долго (27%). А покупка таких билетов в специальных точках продаж помимо временных затрат (30%) неудобна еще необходимостью поиска этих точек и терминалов (9%).

Транспортная карта является золотой серединой между традиционными и инновационными способами оплаты, считает руководитель направления исследований финансовых технологий аналитического центра НАФИ Сергей Антонян. По его словам, она уступает бесконтактной оплате банковской картой, например в универсальности, а оплате с помощью мобильного телефона — в удобстве (не нужно брать с собой кошелек и карту, а телефон всегда с собой).

«Помимо незнания новых технологий и их возможностей, главным барьером перехода к инновационным способам оплаты проезда зачастую становится страх перед мошенничеством, а преимущества, которые обещают новые способы оплаты, не способны перевесить в сознании потребителя этот страх», — комментирует эксперт.