Совокупные активы банковской системы РФ за январь 2017 года по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность, показали умеренное увеличение — на 319,8 млрд рублей, составив на 1 февраля 2017-го 77,8 трлн. Таковы данные финансового рейтинга Банки.ру.



Наибольшее увеличение — как абсолютное, так и относительное — показали гиганты рынка: активы банков, входящих в топ-50, увеличились на 0,59% при среднем значении по банковской системе в 0,41%.



По итогам января прирост активов показали 292 кредитные организации, или 48,7% от представленных в рэнкинге.

Из ста «топовых» банков значительный прирост в абсолютном значении показали пять: Всероссийский Банк Развития Регионов (+198,04 млрд рублей), Газпромбанк (+164,6 млрд рублей), «Национальный Клиринговый Центр» (+156,3 млрд рублей), ВТБ Банк Москвы (+147,1 млрд рублей) и Россельхозбанк (+112,01 млрд рублей).

Лидерами по приросту активов в относительном значении стали Всероссийский Банк Развития Регионов (+65,7%), «Национальный Расчетный Депозитарий» (+52,1%), Восточный Экспресс Банк (+45,7%), Сургутнефтегазбанк (+27,5%) и Балтийский Банк (+25,8%).

За январь 2017 года сокращение активов продемонстрировали 301 кредитная организация, или 50,2% от представленных в рэнкинге.

Среди банков, входящих в топ-100, лидерами по оттоку активов в абсолютном значении стали Сбербанк России (-208,6 млрд рублей), Московский Кредитный Банк (-79,6 млрд рублей), Альфа-Банк (-71,6 млрд рублей), «ФК Открытие» (-63, 4 млрд рублей) и костромской банк «Экспресс-Волга» (-48,2 млрд рублей).

Лидерами по оттоку активов в относительном значении стали костромской банк «Экспресс-Волга» (-20,5%), МСП Банк (-12,4%), СМП Банк (-11,3%), санкт-петербургский «Креди Агриколь КИБ» (-9,1%) и новосибирский БКС — Инвестиционный Банк (-8%).