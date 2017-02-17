Банк «Ренессанс Кредит» понизил ставки по вкладам в долларах и евро. «Ренессанс Доходный» в долларах открывается под 0,5—1,25% (ранее — под 0,5—2%), в евро — под 0,5—0,75% годовых (вместо 0,5—1%).

Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Ренессанс Накопительный» можно оформить под 0,25—0,75% в долларах (прежде — под 0,25—1,5%) и под 0,25—0,5% (прежде — под 0,25—0,75%) годовых в евро. Предусмотрены дополнительные взносы.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма депозитов при открытии в офисе — 500 долларов/евро, в интернет-банке — 100 долларов/евро.

Сроки: 91, 181, 271, 367 и 731 день.



