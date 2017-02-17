Банк «Ренессанс Кредит» понизил ставки по вкладам в долларах и евро. «Ренессанс Доходный» в долларах открывается под 0,5—1,25% (ранее — под 0,5—2%), в евро — под 0,5—0,75% годовых (вместо 0,5—1%).
Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Ренессанс Накопительный» можно оформить под 0,25—0,75% в долларах (прежде — под 0,25—1,5%) и под 0,25—0,5% (прежде — под 0,25—0,75%) годовых в евро. Предусмотрены дополнительные взносы.
Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Минимальная сумма депозитов при открытии в офисе — 500 долларов/евро, в интернет-банке — 100 долларов/евро.
Сроки: 91, 181, 271, 367 и 731 день.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении кредитов наличными и кредитов на покупку товаров в точках продаж компаний-партнеров, выдаче кредитных карт, привлечении средств граждан во вклады и проведении операций на валютном рынке. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Баштон Компани Лимитед», зарегистрированной в Белизе, 6,5% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 104,93 млрд рублей (63-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,99 млрд, кредитный портфель — 89,74 млрд, обязательства перед населением — 69,29 млрд.