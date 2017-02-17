Темпы инфляции в РФ продолжают снижаться, в феврале этот показатель в годовом выражении оказался ниже 5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«В этом году устойчивое снижение инфляции продолжается, в феврале этого года показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5%, стал ниже, на 13 февраля это уже 4,72%», — сказал глава государства.

Вместе с тем он поручил правительству найти сбалансированные решения, которые обеспечат снижение инфляции и развитие промышленного производства.

«Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что в свою очередь должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России», — заявил он на совещании по экономическим вопросам.

Президент отметил, что восстановление роста реальных доходов населения является одним из важнейших приоритетов политики государства, в том числе экономической и социальной.

«Восстанавливается и деловая активность, растет так называемый индекс предпринимательской уверенности. Безусловно, нужно поддержать все эти тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы», — сказал Путин.