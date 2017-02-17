После введения с января 2016 года новых стандартов Базельского комитета показатель достаточности капитала у многих российских кредитных организаций существенно снизился. По итогам января 2017 года значение норматива достаточности собственных средств Н1.011 кредитных организаций оказалось ниже отметки 10% (это минимально допустимое значение норматива Н1.0 до введения новых стандартов).

Согласно финансовой отчетности кредитных организаций, размещенной на сайте Банка России, по состоянию на 1 февраля 2017 года в этот список вошли банки: «Первомайский» (8,36%), «Легион» (8,77%), Темпбанк (8,8%), Восточный Экспресс Банк (9,06%), «Глобэкс» (9,22%), «Образование» (9,27%), Башкомснаббанк (9,27%), «Ренессанс Кредит» (9,46%), Азиатско-Тихоокеанский Банк (9,55%), Кранбанк (9,76%) и «Канский» (9,81%).



Стоит отметить, что норматив Н1.0 ряда крупных банков регулярно опускается ниже 10%, что свидетельствует о значительно возросшей нагрузке на достаточность капитала кредитных организаций с введением новых стандартов, а также общей слабой капитализации банковского сектора РФ.

Минимально допустимое значение норматива Н1.0 с 1 января 2016 года с вводом новых стандартов Базельского комитета составляет 8%. Именно снижение допустимого значения до текущего уровня во многом помогает банкам соответствовать новым требованиям и стандартам «Базеля III», при этом не нарушая нормативов.