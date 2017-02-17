Центробанк разрабатывает систему санкций для банков, не адаптированных под людей с ограниченными возможностями. За неоднократное неисполнение предписаний банк может лишиться лицензии, пишут «Известия».

Представители ЦБ уточнили, что банки, не приспособленные для людей с ограниченными возможностями, ждут предписания от регулятора. То есть кредитные организации будут обязаны устранить нарушения, на которые укажут ревизоры ЦБ в ходе проверок. За неоднократное неисполнение таких предписаний регулятор может лишить банк лицензии.

Регулятор уже выявил четыре основных барьера, с которыми сталкиваются инвалиды при обслуживании в банках. В первую очередь это проблемы физической доступности — например, отсутствие пандусов и широких коридоров в отделениях банков. Вторая проблема — сайты банков не адаптированы для слабовидящих людей: используется мелкий шрифт, нет версии для слабовидящих.

«Также на банкоматах кредитных организаций часто нет аудиоканалов, в результате чего слабослышащие не могут заблокировать карту», — указали представители ЦБ.

По данным регулятора, ряд банков повышает базовые тарифы для людей с ограниченными возможностями «исключительно на основании наличия у клиента инвалидности или проблем со здоровьем». По словам представителей ЦБ, персонал банков часто обладает низким уровнем осведомленности «о современном подходе к пониманию инвалидности».

В ЦБ считают, что руководители банков должны воспринимать людей с инвалидностью не как маргинальный слой общества, а как потенциальных клиентов с определенными потребностями и финансовым поведением. «Они принесут доход финансовой организации, если та пойдет им навстречу в ликвидации существующих барьеров», — отметили представители ЦБ.

По данным Росстата, в 2016 году в России было официально зарегистрировано более 12,7 млн граждан с инвалидностью. По данным ФинПотребСоюза и аналитического центра НАФИ, лишь 45% российских банков оборудованы пандусами и широкими дверными проемами для людей, передвигающихся в инвалидных креслах. Из этих 45% банков только у половины оказались предусмотрены парковки для инвалидов. Маломобильных граждан вне очереди обслуживают 62,5% российских банков, слабослышащих и слабовидящих клиентов — 45%.