Итоги прошлого года оказались лучше, чем ожидалось, в экономике России видна положительная динамика. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В целом видим положительную динамику в экономике. Итоги прошлого года, сейчас практически уже подошли все показатели по прошлому году основные, оказались лучше, чем мы ожидали», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

«Уже примерно понятны тенденции, примерно понятно, что происходит. Уже все-таки далеко позади все праздники. И мы должны понимать эти тенденции, оценить их и спланировать свою работу», — отметил Путин.

Он напомнил, что снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2%, а промышленное производство увеличилось на 1,1%.

Путин подчеркнул, что в 2016 году удалось добиться рекордно низких темпов инфляции — 5,4%.

«Это лучше, чем мы прогнозировали. Мы думали, что она будет самой низкой — там 6%, 6,1%, а оказалось — 5,4%», — добавил президент.