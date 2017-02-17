Мособлбанк ввел новый вклад и понизил ставки по другим депозитам.

Вклад «Новый Пенсионный» открывается на 366 дней под 8,85% в рублях, 2,25% в долларах и 1% годовых в евро. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 300 долларов или евро. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.

«При досрочном расторжении договора до истечения 90 дней с момента открытия депозита проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования, с 91-го по 180-й день — по ставке 1,8% в рублях, 0,5% в долларах и 0,25% в евро; со 181-го по 278-й день — 2,8% в рублях, 0,75% в долларах и 0,5% в евро; с 279-го по 365-й день — 3,8% в рублях, 1% в долларах и 0,75% в евро. Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Депозит «Стабильный» (от 10 тыс. рублей на 365 дней) оформляется под 6,25–7,05% (прежде — под 6,9–7,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность «Персонального» (от 300 тыс. рублей на 365 дней) составит 8,75% годовых (вместо 9,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

По «Стабильному» и «Персональному» предусмотрены дополнительные взносы.

