Мособлбанк ввел новый вклад и понизил ставки по другим депозитам.
Вклад «Новый Пенсионный» открывается на 366 дней под 8,85% в рублях, 2,25% в долларах и 1% годовых в евро. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 300 долларов или евро. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.
«При досрочном расторжении договора до истечения 90 дней с момента открытия депозита проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования, с 91-го по 180-й день — по ставке 1,8% в рублях, 0,5% в долларах и 0,25% в евро; со 181-го по 278-й день — 2,8% в рублях, 0,75% в долларах и 0,5% в евро; с 279-го по 365-й день — 3,8% в рублях, 1% в долларах и 0,75% в евро. Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
Депозит «Стабильный» (от 10 тыс. рублей на 365 дней) оформляется под 6,25–7,05% (прежде — под 6,9–7,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Доходность «Персонального» (от 300 тыс. рублей на 365 дней) составит 8,75% годовых (вместо 9,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
По «Стабильному» и «Персональному» предусмотрены дополнительные взносы.
ПАО «Московский Областной Банк» — крупный столичный банк с обширной сетью подразделений в Москве и регионах. Решением ЦБ с мая 2014 года началась процедура санации Мособлбанка, наряду с Финанс Бизнес Банком и Инресбанком, под управлением СМП Банка, подразумевающая получение владельцами СМП Банка контроля над всеми тремя кредитными организациями. В настоящее время основным направлением деятельности Мособлбанка является кредитование корпоративных клиентов. Поддерживает высокую активность на рынке облигаций и во всех сегментах денежного рынка.
На текущий момент 97,96% акций принадлежит СМП Банку, еще 2,04% приходится на акционеров-миноритариев (в их числе более 36 500 физических лиц).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 459,06 млрд рублей (22-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -110,85 млрд, кредитный портфель — 205,97 млрд, обязательства перед населением — 98,07 млрд.