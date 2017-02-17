НОКССбанк понизил ставку по потребительскому кредиту на 3 процентных пункта. Теперь получить денежные средства на неотложные нужды в размере от 30 тыс. до 300 тыс. рублей можно под 24% годовых без обеспечения.

При наличии залога имущества или поручительства физических или юридических лиц финансирование на аналогичную сумму предоставляется под 21% годовых, а если размер займа превышает 300 тыс. рублей, ставка устанавливается индивидуально в диапазоне от 15% до 21% годовых в зависимости от финансового положения и кредитной истории заемщика, а также от предоставленного обеспечения. Максимальная сумма обеспеченного кредита может достигать 30 млн рублей.

«Произошедшие изменения существенно улучшили условия кредитования, приблизив процентную ставку к среднерыночным значениям», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Кредитный договор может быть заключен на срок до пяти лет. Оформлять какие-либо виды страхования не требуется. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.