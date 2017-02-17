НОКССбанк понизил ставку по потребительскому кредиту на 3 процентных пункта. Теперь получить денежные средства на неотложные нужды в размере от 30 тыс. до 300 тыс. рублей можно под 24% годовых без обеспечения.
При наличии залога имущества или поручительства физических или юридических лиц финансирование на аналогичную сумму предоставляется под 21% годовых, а если размер займа превышает 300 тыс. рублей, ставка устанавливается индивидуально в диапазоне от 15% до 21% годовых в зависимости от финансового положения и кредитной истории заемщика, а также от предоставленного обеспечения. Максимальная сумма обеспеченного кредита может достигать 30 млн рублей.
«Произошедшие изменения существенно улучшили условия кредитования, приблизив процентную ставку к среднерыночным значениям», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Кредитный договор может быть заключен на срок до пяти лет. Оформлять какие-либо виды страхования не требуется. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.
ПАО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства» — небольшой региональный финансовый институт, основная деятельность которого сосредоточена в Волгограде. Ключевым источником фондирования банка являются собственные средства, доли населения и корпоративных клиентов — невысокие. Значительную часть клиентской базы составляют предприятия, находящиеся в сфере интересов акционеров. Кредитная организация контролируется менеджментом. Конечными бенефициарами на текущий момент являются волгоградский бизнесмен, председатель правления банка Виктор Синюков (91,48%) и его сын, член совета директоров Дмитрий Синюков (8,52%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 3,47 млрд рублей (358-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,68 млрд, кредитный портфель — 2,51 млрд, обязательства перед населением — 0,52 млрд.