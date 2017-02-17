Совокупный кредитный портфель банковской системы РФ за январь 2017 года по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность, показал умеренное сокращение на 138,7 млрд рублей, составив на 1 февраля 2017-го 43,2 трлн рублей. Таковы данные финансового рейтинга Банки.ру.



Наибольшее снижение продемонстрировали кредитные организации, входящие в «топовую десятку»: их показатели уменьшились на 0,47% при среднем значении по банковской системе в 0,32%.



Согласно отчетности банков по РСБУ, совокупный корпоративный кредитный портфель банковской системы уменьшился на 108,8 млрд рублей, или на 0,33%. Объем портфеля кредитов юрлицам ста «топовых» банков также показал снижение на 0,30%, или на 94,3 млрд рублей.

Снижение объема корпоративного кредитного портфеля показали 54 кредитных организации, из входящих в топ-100. По абсолютному значению лидером сокращения портфеля стал Сбербанк России, уменьшивший объем выданных юридическим лицам кредитов на 67,9 млрд рублей. На 60,7 млрд рублей снизился объем портфеля Альфа-Банка. Портфель Московского Кредитного Банка показал сокращение на 40,5 млрд рублей. Снижение показали также портфели «Национального Клирингового Центра» и «ФК Открытие» — минус 19,6 млрд и 18,9 млрд рублей соответственно.

Из топ-100 банков 46 кредитных организаций показали увеличение объема корпоративного кредитного портфеля. Наиболее значительный прирост показал портфель Восточного Экспресс Банка (плюс 614,5%, или 32,7 млрд рублей). Соответствующий показатель ВТБ Банка Москвы увеличился на 0,5%, или на 25,3 млрд рублей. Положительную динамику продемонстрировали также портфели Райффайзенбанка (плюс 7,7%, или 24,4 млрд рублей), Россельхозбанка (плюс 1,5%, или 21,1 млрд рублей), Газпромбанка (плюс 0,6%, или 20,4 млрд рублей).

Объем совокупного розничного кредитного портфеля банковской системы по итогам января 2017 года показал незначительное сокращение — на 0,28%, или на 29,9 млрд рублей. Объем кредитов, выданных физическим лицам банками из топ-100, уменьшился на 0,08%, или на 8,2 млрд рублей.

Снижение розничного портфеля показали 72 кредитные организации из топ-100. По абсолютному значению наибольшее сокращение продемонстрировали следующие банки: Россельхозбанк (минус 4,2 млрд рублей), Сбербанк России (минус 2,98 млрд рублей), «ФК Открытие» (минус 2,5 млрд рублей), Росбанк (минус 2,1 млрд рублей), Газпромбанк (минус 1,7 млрд рублей).

Из топ-100 банков 28 кредитных организаций показали рост объема розничного кредитного портфеля. Наиболее значительное увеличение показал Бинбанк — плюс 5,9%, или 6,5 млрд рублей. Объем портфеля Почта Банка вырос на 3,4%, или на 3,9 млрд рублей. Положительная динамика наблюдается в соответствующих показателях Тинькофф Банка — плюс 3,02%, или 3,5 млрд рублей, ВТБ 24 (плюс 0,1%, или 1,8 млрд рублей), ВТБ Банка Москвы (плюс 0,6%, или 1,4 млрд рублей).