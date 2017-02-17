Оценку действиям менеджмента Татфондбанка дадут правоохранительные органы. Об этом сообщил ТАСС полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
«Ситуацией занимаются специалисты и Центробанка, и руководство Республики Татарстан, и правоохранительные органы. Оценку действиям менеджмента банка давать не буду, ее дадут правоохранительные органы. Они ответят на вопрос: это халатность, мошенничество, воровство или что-то еще. В любом случае виновные будут установлены и привлечены к уголовной ответственности», — сказал он.
По словам Бабича, ситуация с Татфондбанком — это определенный вызов. «В одном из ключевых регионов страны системообразующий банк, обслуживающий не только население, но и большое количество объектов промышленности и экономики, оказался в сложном положении», — заметил полпред.
Он также напомнил, что сейчас рассматриваются различные механизмы помощи банку. В частности, была проведена дополнительная эмиссия на сумму 2,4 млрд рублей, акции выкупила компания «Татэнерго». Таким образом, сейчас Татарстан владеет 51% акций банка. Кроме того, рассматриваются механизмы, когда задолженность ряда клиентов банка будет конвертирована их участием в основном капитале банка.
Татфондбанк не выплатил по своим облигациям более 117 млн рублей из-за введенного ЦБ моратория на удовлетворение требований кредиторов, сообщает пресс-служба финучреждения.
ПАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Кредитная организация является универсальной, оказывает все виды услуг. Обслуживает большое число крупных корпоративных клиентов, представляющих промышленный, энергетический, строительный сектора. Обладает развитой сетью продаж. Активно развивает розничные программы.
На настоящий момент основными акционерами выступают ООО «Новая нефтехимия» с долей в 20,24%, АО «Татспиртпром» — 17,33%, Республика Татарстан через Министерство земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО РТ) — 15,23%, ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» — 8,74%, Наталья Богданова — 8,74% (через АО «УК Регионфинансресурс»), ЗАО «Гелио-полис» — 6,46, Ильдус Мингазетдинов — 5,19% (через ООО «Артуг-Финанс», ОАО «Артуг»), ООО «Свитиль» — 3,6% (конечный бенефициар — Ильдар Аипов), АО «Фоника» — 3,9%. Доля ЗАО «ТПК Агро-Трейд» составляет 3,4%, ОАО «НАСКО» — 2,39%. Оставшаяся часть акций — 4,79% — распределена между акционерами-миноритариями.