Оценку действиям менеджмента Татфондбанка дадут правоохранительные органы. Об этом сообщил ТАСС полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Ситуацией занимаются специалисты и Центробанка, и руководство Республики Татарстан, и правоохранительные органы. Оценку действиям менеджмента банка давать не буду, ее дадут правоохранительные органы. Они ответят на вопрос: это халатность, мошенничество, воровство или что-то еще. В любом случае виновные будут установлены и привлечены к уголовной ответственности», — сказал он.

По словам Бабича, ситуация с Татфондбанком — это определенный вызов. «В одном из ключевых регионов страны системообразующий банк, обслуживающий не только население, но и большое количество объектов промышленности и экономики, оказался в сложном положении», — заметил полпред.

Он также напомнил, что сейчас рассматриваются различные механизмы помощи банку. В частности, была проведена дополнительная эмиссия на сумму 2,4 млрд рублей, акции выкупила компания «Татэнерго». Таким образом, сейчас Татарстан владеет 51% акций банка. Кроме того, рассматриваются механизмы, когда задолженность ряда клиентов банка будет конвертирована их участием в основном капитале банка.

​Татфондбанк не выплатил более 117 млн рублей по облигациям из-за моратория ЦБ Татфондбанк не выплатил по своим облигациям более 117 млн рублей из-за введенного ЦБ моратория на удовлетворение требований кредиторов, сообщает пресс-служба финучреждения.