Банк России не видит рисков для финансовой стабильности от укрепления рубля, продолжит фокусироваться на снижении инфляции, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Приток капитала от инвесторов, стремящихся получить дополнительную доходность за счет высоких процентных ставок, не может считаться основным фактором укрепления рубля, сказала Юдаева в интервью агентству Bloomberg. Среди других факторов она отметила возможное усиление продаж эскпортеров и возвращение сезонности.

ЦБ, по ее словам, не видит рисков для финансовой стабильности, связанных с динамикой курса. «Если отклонение курса от неких расчетных фундаментальных значений и есть, то оно в пределах нормы. Мы будем реагировать на инфляцию, смотреть на инфляционные тренды и строить политику на этой основе. Валютный курс в России плавающий, такая политика доказала свою эффективность, и мы из этого исходим», — сказала Юдаева.

«Ситуация выглядит достаточно устойчивой. Нам важно придерживаться достаточно жесткой политики — и чтобы достичь цели, и чтобы удержаться на цели, и чтобы со временем «заякорить» инфляционные ожидания на этом более низком уровне», — добавила она.

Первый зампред ЦБ подчеркнула, что регулятор замедлил снижение ключевой ставки из-за начала валютных операций Минфина. «Если бы эти покупки не происходили, инфляция могла бы снижаться быстрее… В результате мы замедлили снижение процентных ставок», — сказала она.

ЦБ на первом в этом году заседании совета директоров 3 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых и ужесточил риторику, заявив, что потенциал снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года уменьшился. Регулятор отметил, что планируемая покупка Минфином валюты на рынке не создаст существенных инфляционных рисков, однако требует сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики для достижения цели по инфляции в 4% к концу 2017 года.

Юдаева отметила, что последний пересмотр данных по ВВП за 2015 год свидетельствует о менее продолжительной рецессии и показывает, что жесткая политика ЦБ не сдерживает рост экономики. Росстат в начале февраля во второй раз улучшил оценку по спаду ВВП РФ за 2015 год — до минус 2,8% с минус 3%. Первый раз Росстат скорректировал оценку в конце прошлого года — тогда до минус 3% с минус 3,7%. «Это говорит о том, насколько наша осторожность в прошлом году была оправданной», — заявила Юдаева, добавив в то же время, что более быстрое восстановление экономики несет риски для инфляции.