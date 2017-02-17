Правительство России поддержало новый механизм санации банков, предложенный Центробанком. Официальный отзыв на законопроект о финансовом оздоровлении кредитных организаций опубликован на сайте Кабмина.
Законопроект предусматривает возможность участия ЦБ в инвестициях в капитал санируемых банков. С этой целью будут созданы Фонд консолидации банковского сектора и управляющая компания, которая будет принимать решения о направлении инвестиций в капитал санируемого банка, а также о последующей реализации его акций.
Управляющая компания будет вправе осуществлять доверительное управление: акциями (долями) кредитных организаций, передаваемыми ей в управление Банком России; паевыми инвестиционными фондами, учредителем доверительного управления которых может быть при их формировании только Банк России; правами (требованиями) по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), иным кредитам, депозитам, банковским гарантиям.
«Применение указанных норм позволит сократить затраты государства на проведение санации банков, а также достичь финансового оздоровления банков в возможно короткие сроки», — отмечается в документе.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила в интервью «России 24»: регулятор рассчитывает, что новый механизм санации банков, предусматривающий отказ от кредитной схемы финансирования в пользу участия в капитале, заработает уже со второй половины 2017 года.
Инициатива Минфина и Банка России по передаче санации проблемных банков от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) непосредственно регулятору несет ряд коррупциогенных рисков, считают в Институте государства и права (ИГП). По словам юристов, сроки санации в документе не установлены, процедура выбора санаторов непрозрачна, пишут «Известия».