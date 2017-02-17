Правительство России поддержало новый механизм санации банков, предложенный Центробанком. Официальный отзыв на законопроект о финансовом оздоровлении кредитных организаций опубликован на сайте Кабмина.



Законопроект предусматривает возможность участия ЦБ в инвестициях в капитал санируемых банков. С этой целью будут созданы Фонд консолидации банковского сектора и управляющая компания, которая будет принимать решения о направлении инвестиций в капитал санируемого банка, а также о последующей реализации его акций.



Управляющая компания будет вправе осуществлять доверительное управление: акциями (долями) кредитных организаций, передаваемыми ей в управление Банком России; паевыми инвестиционными фондами, учредителем доверительного управления которых может быть при их формировании только Банк России; правами (требованиями) по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), иным кредитам, депозитам, банковским гарантиям.

«Применение указанных норм позволит сократить затраты государства на проведение санации банков, а также достичь финансового оздоровления банков в возможно короткие сроки», — отмечается в документе.



Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила в интервью «России 24»: регулятор рассчитывает, что новый механизм санации банков, предусматривающий отказ от кредитной схемы финансирования в пользу участия в капитале, заработает уже со второй половины 2017 года.