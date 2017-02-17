Банк России 16 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Страховая компания «Росгосстрах», размещаемых путем открытой подписки. Соответствующее уведомление размещено на сайте регулятора. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-03-10003-Z.

Согласно опубликованному сегодня на портале раскрытия корпоративной информации сообщению «Росгосстраха», речь идет о размещении почти 116,126 млрд акций номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая. Объем размещения по номиналу должен составить порядка 4,645 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, размер уставного капитала ПАО «СК «Росгосстрах» сейчас составляет более 18,58 млрд рублей. Таким образом, при размещении выпуска в полном объеме уставный капитал компании увеличится на 25% и превысит 23,225 млрд рублей.

Цена размещения акций, согласно материалам «Росгосстраха», установлена в десятикратном размере номинала: 0,4 рубля, то есть фактический объем вливания в капитал компании составит порядка 46,45 млрд рублей.

В материалах эмитента указано, что в рамках допэмиссии акционерам и (или) иным лицам предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Ранее СМИ сообщили о возможном вхождении «Росгосстраха» в группу «Открытие».

СМИ: курировать due diligence активов «Росгосстраха» будет первый зампред банка «ФК Открытие» Группа «Открытие» может начать due diligence активов «Росгосстраха» уже на этой неделе. По данным «Ведомостей», курировать оценку будет первый зампред правления банка «ФК Открытие» Владимир Рыкунов.