Совокупная просроченная задолженность по кредитному портфелю банковской системы за январь 2017 года по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность, показала умеренное увеличение — на 63,5 млрд рублей, составив на 1 февраля 2017 года 2,8 трлн. Таковы данные финансового рейтинга Банки.ру. На начало февраля 2017 года доля совокупной просроченной задолженности в кредитном портфеле составила 6,5%.



По итогам января рост просроченной задолженности показали 325 кредитных организаций, или 54,2% от представленных в рэнкинге.



Из ста «топовых» банков значительный рост в абсолютном значении показали пять: Альфа-Банк (+17,3 млрд рублей), ВТБ Банк Москвы (+10,4 млрд), Сбербанк России (+9,1 млрд), Восточный Экспресс Банк (+6,3 млрд) и Инвестторгбанк (+4,1 млрд).

Лидерами по росту просроченной задолженности в относительном значении стали «ЦентроКредит» (+66,6%), Темпбанк (+26,01%), Восточный Экспресс Банк (+23,4%), «Международный Финансовый Клуб» (+17,6%) и банк «Авангард» (+17,1%).

За январь 2017 года сокращение просроченной задолженности продемонстрировали 162 кредитные организации, или 27% от представленных в рэнкинге.

Среди банков, входящих в топ-100, лидерами по сокращению просроченной задолженности в абсолютном значении стали Новикомбанк (-3,03 млрд рублей), Росбанк (-2,6 млрд), «Возрождение» (-2,4 млрд), БМ-Банк (бывший Банк Москвы) (-1,5 млрд) и Хоум Кредит Банк (-0,8 млрд).

Лидерами по сокращению просроченной задолженности в относительном значении стали банк «Возрождение» (-13,4%), Уральский Банк Реконструкции и Развития (-9,6%), Собинбанк (-9,4%), Новикомбанк (-8,4%) и «Ренессанс Кредит» (-7,9%).