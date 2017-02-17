Банковская система РФ за январь 2017 года в целом получила порядка 114 млрд рублей прибыли (для сравнения: за аналогичный период 2016-го банковский сектор получил совокупную прибыль в размере около 32 млрд рублей), свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России. Таким образом, по сравнению с аналогичных периодом 2016 года совокупная прибыль банков выросла почти в три с половиной раза.

Прибыль по итогам первого месяца года среди кредитных организаций, раскрывающих свою отчетность на сайте ЦБ, в совокупном размере 134,1 млрд рублей получили 466 кредитных организаций. Таковы данные финансового рейтинга Банки.ру. При этом отрицательный финансовый результат в размере 18 млрд рублей продемонстрировали 134 кредитных учреждения.

Максимальную прибыль в абсолютном выражении по итогам минувшего месяца заработали следующие кредитные организации: Сбербанк России (57,9 млрд рублей), Газпромбанк (8,2 млрд рублей), ВТБ Банк Москвы (6,5 млрд рублей), ВТБ 24 (4,9 млрд рублей) и ЮниКредит Банк (3 млрд рублей).

Максимальный убыток в абсолютном выражении по итогам января 2017 года получили следующие кредитные учреждения: Интехбанк (минус 4,2 млрд рублей, с декабря 2016-го введена временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов), Альфа-Банк (минус 2,7 млрд рублей), Восточный Экспресс Банк (минус 1,3 млрд рублей), Сетелем Банк (минус 0,84 млрд рублей) и «Югра» (минус 0,81 млрд рублей).

По мнению Банка России, ключевым фактором увеличения финансового результата банков остается замедление прироста резервов на возможные потери. Так, за январь 2017 года резервы на возможные потери увеличились всего на 1,7%, или на 93 млрд рублей.





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 22 474,43 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 190,36 млрд, кредитный портфель — 14 694,92 млрд, обязательства перед населением — 11 182,79 млрд.