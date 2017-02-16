Согласно информации, размещенной на сайте ЦБ РФ, за первый месяц 2017 года общий объем размещенных в российских банках вкладов физлиц сократился на 0,8% (без учета валютной переоценки данный показатель продемонстрировал снижение на 0,6%) и составил порядка 24 трлн рублей. По данным регулятора, это прежде всего объясняется фактором сезонности. Так, за январь 2016 года вклады населения сократились на 1,8%.

Лидером по приросту средств физических лиц в абсолютном выражении среди всех кредитных организаций, представленных в финансовом рейтинге портала Банки.ру, стал Восточный Экспресс Банк, увеличивший свой портфель вкладов за январь на 53,9 млрд рублей, или 57,9%. Депозитный портфель Россельхозбанка увеличился по итогам первого месяца 2017 года на 14 млрд рублей (2,3%). Проходящий процедуры финансового оздоровления Московский Областной Банк нарастил свой портфель вкладов физических лиц на 7,6 млрд (8,4%). Четвертую и пятую строчки занимают Совкомбанк и «ФК Открытие», показавшие прирост вкладов населения на 7,3 млрд и 4,6 млрд рублей соответственно.

Основной акционер Юниаструм Банка подтвердил завершение слияния с банком «Восточный»

Процедура слияния Восточного Экспресс Банка и Юниаструм Банка полностью завершилась на прошлой неделе, сказал RNS предприниматель Артем Аветисян, владевший до присоединения 80% акций «Юниаструма».

Наибольшее сокращение депозитов физлиц в абсолютном выражении по итогам января показал Сбербанк — минус 95,5 млрд рублей, или 0,9%. Далее располагается ВТБ 24, объем вкладов которого сократился на 26,2 млрд рублей (1,25%). На третьем месте по объему оттока средств физических лиц находится казанский Интехбанк. С декабря 2016 года в Интехбанке введены временная администрация и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Данный факт является страховым случаем, что и привело к уменьшению объема средств физических лиц по итогам января на 11,5 млрд рублей, или 75,1%. Замыкают пятерку Райффайзенбанк и Альфа-Банк. Сокращение объема средств физлиц в этих банках составило 10,4 млрд и 9,3 млрд рублей соответственно.

Восточный Экспресс Банк ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения.
Бенефициарами банка на текущий момент являются гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через инвестиционные фонды под управления Baring Vostok 55,71% акций банка, ООО «КБ «Юниаструм Банк» (24,99%), Troyte Investments Limited (8,16%), Марина Ушакова, Григорий Жданов (по 2,83%), председатель правления банка Алексей Кордичев (1,60%), Александр Таранов (1,42%), миноритарии (2,46%).


По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 289,16 млрд рублей (31-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 32,23 млрд, кредитный портфель — 155,00 млрд, обязательства перед населением — 147,04 млрд.