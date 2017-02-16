Согласно информации, размещенной на сайте ЦБ РФ, за первый месяц 2017 года общий объем размещенных в российских банках вкладов физлиц сократился на 0,8% (без учета валютной переоценки данный показатель продемонстрировал снижение на 0,6%) и составил порядка 24 трлн рублей. По данным регулятора, это прежде всего объясняется фактором сезонности. Так, за январь 2016 года вклады населения сократились на 1,8%.

Лидером по приросту средств физических лиц в абсолютном выражении среди всех кредитных организаций, представленных в финансовом рейтинге портала Банки.ру, стал Восточный Экспресс Банк, увеличивший свой портфель вкладов за январь на 53,9 млрд рублей, или 57,9%. Депозитный портфель Россельхозбанка увеличился по итогам первого месяца 2017 года на 14 млрд рублей (2,3%). Проходящий процедуры финансового оздоровления Московский Областной Банк нарастил свой портфель вкладов физических лиц на 7,6 млрд (8,4%). Четвертую и пятую строчки занимают Совкомбанк и «ФК Открытие», показавшие прирост вкладов населения на 7,3 млрд и 4,6 млрд рублей соответственно.



Основной акционер Юниаструм Банка подтвердил завершение слияния с банком «Восточный» Процедура слияния Восточного Экспресс Банка и Юниаструм Банка полностью завершилась на прошлой неделе, сказал RNS предприниматель Артем Аветисян, владевший до присоединения 80% акций «Юниаструма».

Наибольшее сокращение депозитов физлиц в абсолютном выражении по итогам января показал Сбербанк — минус 95,5 млрд рублей, или 0,9%. Далее располагается ВТБ 24, объем вкладов которого сократился на 26,2 млрд рублей (1,25%). На третьем месте по объему оттока средств физических лиц находится казанский Интехбанк. С декабря 2016 года в Интехбанке введены временная администрация и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Данный факт является страховым случаем, что и привело к уменьшению объема средств физических лиц по итогам января на 11,5 млрд рублей, или 75,1%. Замыкают пятерку Райффайзенбанк и Альфа-Банк. Сокращение объема средств физлиц в этих банках составило 10,4 млрд и 9,3 млрд рублей соответственно.