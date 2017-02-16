Текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Министр отметил, что на совещании у президента РФ по экономическим вопросам обсуждалась ситуация на валютном рынке.

«То, что мы видим последний месяц, — это определенное укрепление рубля. Оценка здесь у всех одинаковая — мы считаем, что то укрепление, которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами», — сказал министр.

По его словам, есть два фактора, играющих здесь ключевую роль: притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, и сезонность. «Традиционно первый квартал — это сильный квартал с точки зрения платежного баланса. Импорта в начале года всегда мало. Эти факторы играют сейчас на укрепление рубля», — добавил он.