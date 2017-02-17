В банковской системе РФ за 2016 год были обнаружены 61 046 поддельных денежных знаков Банка России, сообщает пресс-служба регулятора.



«Больше всего среди выявленных подделок пятитысячных купюр (36 184 штуки). Почти на треть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в 1 тысячу рублей (22 321 штука). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (15 штук). При этом были выявлены 20 поддельных монет номиналом 10 рублей и 153 поддельные пятирублевые монеты», — говорится в релизе.



По данным ЦБ, поддельных банкнот иностранных государств за прошлый год было выявлено 4 546 штук. Больше всего подделок обнаружено в ноябре — 863 штуки, а минимум — в январе (149 штук). Подавляющее большинство поддельных банкнот (4 334 штуки) составили доллары США. Кроме того, были обнаружены поддельные евро, китайские юани, фунты стерлингов, две японские иены и один австралийский доллар.