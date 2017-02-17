Ситуация в российской экономике по итогам января находится «в позитивном тренде», сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин после совещания по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина.

«Состоялось совещание по экономическим вопросам. Обсуждали целый круг вопросов. Обсуждали результаты января — здесь новости положительные, экономическая динамика находится в позитивном тренде. По инфляции наоборот: мы видим, что инфляция снижается, снижается быстрее, чем ожидает правительство и чем ожидал Центральный банк. Это новость хорошая», — сказал Орешкин.

По его словам, на совещании обсуждалась также ситуация в бюджетной и банковской сфере, на валютном рынке.