Кемеровские полицейские задержали подозреваемых в краже из банкомата более 1,5 млн рублей. Один из задержанных оказался бывшим сотрудником кредитной организации, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В декабре 2016 года в полицию поступил сигнал о том, что в Рудничном районе областного центра из банкомата похищено более 1,5 млн рублей. Эксперт-криминалист, осмотревший терминал, установил, что банкомат был вскрыт «родным» ключом. Полицейские выяснили, что хищение денежных средств было совершено в ночное время двумя мужчинами в масках.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данной кражи задержаны двое местных жителей в возрасте 22 лет. Полицейские установили, что один из подельников является бывшим работником банка, который использовал ранее заготовленный слепок с ключа от банкомата для изготовления его дубликата, которым и был открыт аппарат», — говорится в сообщении ведомства.

Похищенные деньги подозреваемые поделили поровну, но потратить успели только около 60 тыс. рублей. В их квартирах правоохранители изъяли свыше 1,4 млн рублей. Все денежные средства будут возвращены пострадавшему банку. При обысках полицейские изъяли также пять кассет для хранения денег, самодельный ключ, которым был вскрыт банкомат, пневматическое ружье, две пары наручников.

В настоящее время следователем управления МВД России по г. Кемерово в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. На время следствия в качестве меры пресечения фигурантам избрано заключение под стражу.