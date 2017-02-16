Курсы доллара и евро на Московской бирже перешли к росту днем в пятницу на заявлениях главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина о том, что укрепление рубля носит краткосрочный характер. Стоимость американской валюты превысила 58 рублей, единой европейской — 62.

По состоянию на 14:02 мск курс доллара вырос на 64,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, до 58,245 рубля. К этому времени стоимость евро повысилась на 56,5 копейки, составив 62,005 рубля.

«То, что мы видим последний месяц, — это определенное укрепление рубля. Оценка здесь у всех одинаковая — мы считаем, что то укрепление, которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами», — сказал Орешкин.

Глава МЭР: текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер Текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В свою очередь первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в интервью агентству Bloomberg заявила, что Банк России не видит рисков для финансовой стабильности от укрепления рубля. «Если отклонение курса от неких расчетных фундаментальных значений и есть, то оно в пределах нормы. Мы будем реагировать на инфляцию, смотреть на инфляционные тренды и строить политику на этой основе. Валютный курс в России плавающий, такая политика доказала свою эффективность, и мы из этого исходим», — отметила Юдаева.