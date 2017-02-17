Банк «ФК Открытие» планирует активизировать в 2017 году работу по привлечению мандатов на размещение еврооблигаций на оживившемся с прошлого года рынке, а также намерен увеличить присутствие на рынке акций и международных площадках электронной торговли валютой. Об этом в интервью Reuters сообщил руководитель инвестблока, член правления банка Константин Церазов.

По его словам, в списке новых возможных продуктов для клиентов — секьюритизация, акционерное и мезонинное финансирование; не исключено и участие в программе ОФЗ для населения.

«В последнее время мы наблюдаем рост спроса на российские инструменты — это происходит на волне недавних событий в геополитике, а также в связи с динамикой валютных котировок и цен на сырье. Инвесторы постепенно возвращаются в российские активы, а еврооблигации снова входят в число значимых для нерезидентов объектов инвестирования», — сказал Церазов.

С одной стороны, планируемый объем погашения евробондов в текущем году приближается к 20 млрд долларов, что существенно больше объемов прошлого года и создает предпосылки для более активных внешних заимствований. С другой — в ближайшей перспективе, по всей видимости, интерес инвесторов к российским валютным активам будет сохраняться из-за их относительно привлекательной долларовой доходности, считает он.

«Рост цен на углеводороды и надежды рынка на смягчение санкций или как минимум потепление отношений с США выступают серьезным нивелирующим фактором по отношению к ожидаемому ужесточению ДКП ФРС США в текущем году», — отметил Церазов.

«...Мы увидим новые выпуски. Во всяком случае, мы рассчитываем существенно активизировать работу в этом направлении», — добавил он.

В 2016 году российские эмитенты разместили еврооблигации на 15,1 млрд в долларовом эквиваленте, включая первый с 2013 года суверенный выпуск на 3 млрд долларов. С начала года уже несколько заемщиков успели вернуться на рынок с новым предложением или заявить о желании сделать это в ближайшее время.