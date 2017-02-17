Банк «ФК Открытие» планирует активизировать в 2017 году работу по привлечению мандатов на размещение еврооблигаций на оживившемся с прошлого года рынке, а также намерен увеличить присутствие на рынке акций и международных площадках электронной торговли валютой. Об этом в интервью Reuters сообщил руководитель инвестблока, член правления банка Константин Церазов.
По его словам, в списке новых возможных продуктов для клиентов — секьюритизация, акционерное и мезонинное финансирование; не исключено и участие в программе ОФЗ для населения.
«В последнее время мы наблюдаем рост спроса на российские инструменты — это происходит на волне недавних событий в геополитике, а также в связи с динамикой валютных котировок и цен на сырье. Инвесторы постепенно возвращаются в российские активы, а еврооблигации снова входят в число значимых для нерезидентов объектов инвестирования», — сказал Церазов.
С одной стороны, планируемый объем погашения евробондов в текущем году приближается к 20 млрд долларов, что существенно больше объемов прошлого года и создает предпосылки для более активных внешних заимствований. С другой — в ближайшей перспективе, по всей видимости, интерес инвесторов к российским валютным активам будет сохраняться из-за их относительно привлекательной долларовой доходности, считает он.
«Рост цен на углеводороды и надежды рынка на смягчение санкций или как минимум потепление отношений с США выступают серьезным нивелирующим фактором по отношению к ожидаемому ужесточению ДКП ФРС США в текущем году», — отметил Церазов.
«...Мы увидим новые выпуски. Во всяком случае, мы рассчитываем существенно активизировать работу в этом направлении», — добавил он.
В 2016 году российские эмитенты разместили еврооблигации на 15,1 млрд в долларовом эквиваленте, включая первый с 2013 года суверенный выпуск на 3 млрд долларов. С начала года уже несколько заемщиков успели вернуться на рынок с новым предложением или заявить о желании сделать это в ближайшее время.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 2 754,45 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 269,05 млрд, кредитный портфель — 1 790,09 млрд, обязательства перед населением — 517,15 млрд.