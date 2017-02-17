Генбанк запустил услугу перевода денежных средств с карты «Мир» на карту любой другой платежной системы, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«С 15 февраля 2017 года Генбанк включил национальную платежную карту «Мир» в свою систему денежных переводов. Теперь вы можете осуществить денежные переводы в рублях РФ с любой карты Visa, MasterCard, «Мир» на любую карту Visa, MasterCard, «Мир» любых банков-эмитентов, зарегистрированных на территории РФ», — говорится в релизе.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 29,00 млрд рублей (134-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,96 млрд, кредитный портфель — 12,19 млрд, обязательства перед населением — 17,69 млрд.