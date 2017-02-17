Правительство РФ на заседании 16 февраля одобрило и постановило внести в Госдуму проект поправок в госрегулирование лотерей и азартных игр, предусматривающий запрет на перевод средств в пользу лиц, занимающихся такой деятельностью с нарушением законодательства. Сообщение об этом опубликовано в пятницу, 17 февраля, на сайте Камбина.

Как напоминают в правительстве, проект поправок в федеральные законы «О лотереях» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» был 6 февраля 2017 года рассмотрен и одобрен на заседании комиссии Кабмина по законопроектной деятельности.

Законопроектом предлагается установить ограничение кредитным организациям, банковским платежным агентам, банковским платежным субагентам, платежным агентам на перевод и прием денежных средств в пользу лиц, занимающихся деятельностью по организации и проведению азартных игр, лотерей с нарушением законодательства.

В частности, кредитные организации обязаны будут отказать в проведении операций по переводу и приему денежных средств, в том числе электронных, по поручению физического лица в пользу организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых в специальном перечне содержатся сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр или лотерей с нарушением российского законодательства.

Полномочия по ведению такого перечня предлагается возложить на Федеральную налоговую службу России. Помимо этого ФНС, согласно законопроекту, будет вести перечень операторов и распространителей лотерей и перечень организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, принимающих интерактивные ставки.

Также предполагается, что кредитные организации обязаны будут отказывать в проведении операций по переводу денежных средств, в том числе электронных, с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица в пользу юридических лиц (за исключением организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, которые принимают интерактивные ставки, операторов и распространителей лотерей), индивидуальных предпринимателей (за исключением распространителей лотерей), а также иностранных граждан и организаций и лиц без гражданства при наличии кода или другого идентификатора операции (устанавливается оператором платежной системы), указывающего на осуществление этими лицами деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.