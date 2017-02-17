Совокупный объем собственных средств (капитала) кредитных организаций за январь 2017 года показал рост на сумму порядка 72,4 млрд рублей (+0,8%), составив на 1 февраля 2017 года 9,51 трлн. Таковы данные финансового рейтинга портала Банки.ру.



По итогам первого месяца года прирост собственного капитала показала 341 кредитная организация, или около 57,7% от представленных в рэнкинге.

Среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов, значительный прирост в абсолютном значении за январь показали пять кредитных организаций: Сбербанк России (+47 млрд рублей, или +1,5%), ВТБ Банк Москвы (+29,7 млрд, или +2,9%), Альфа-Банк (+14,6 млрд, или 4,1%), Восточный Экспресс Банк (+10,6 млрд, или +49,3%) и Совкомбанк (+5,3 млрд, или +10,6%).

По итогам января 2017 года сокращение собственных средств продемонстрировали 250 кредитных организаций, или 42,3% от представленных в рэнкинге.

«Лидерами» по снижению капитала по итогам января среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов, в абсолютном выражении стали БМ-Банк (-21,8 млрд рублей, или -25,7%), МТС Банк (-7,1 млрд, или -25,5%), Россельхозбанк (-5,6 млрд, или -1,4%), проходящий процедуру финансового оздоровления Балтинвестбанк (-4,9 млрд, или -296,3%) и Газпромбанк (-3,1 млрд, или -0,5%).