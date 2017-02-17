До конца года рубль может укрепиться на 10%, сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

«Мы вообще считали, что рубль должен был укрепиться, в прогнозах наших аналитиков это было четко достаточно выражено, но это было до тех пор, пока не были объявлены меры правительства по покупке доллара... Это балансирует те факторы, которые, на наш взгляд, способствовали бы укреплению рубля, потому что в целом считаем, что рубль недооценен. Вообще тенденция на укрепление в районе 10% в течение года могла бы быть», — сказал он, подчеркнув, что закупки валюты Минфином балансируют укрепление рубля.

Курс доллара на торгах Московской биржи по состоянию на 14:40 мск вырос к открытию торгов на 62 копеек — до 58,22 рубля. Курс евро вырос на 52 копейки — до 61,97 рубля.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами.

Глава МЭР: текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер Текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.