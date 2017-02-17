ВТБ 24 запустил тестирование системы идентификации клиентов по лицу и голосу для входа в мобильный банк, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Заявки на участие в пилотном проекте принимаются на официальных страницах ВТБ 24 и группы ВТБ в Facebook.



«ВТБ 24 начал тестирование двухфакторной биометрической модели распознавания клиентов в середине декабря 2016 года в рамках обновленного мобильного приложения. В социальных сетях ВТБ 24 и группа ВТБ отберут 24 подписчика, которые присоединятся к тестированию. Суть технологии бимодальной биометрии заключается в сверке ранее созданного «слепка» голоса и фото клиента (эталона) с его голосом и фото в момент аутентификации. Система сравнивает большое количество параметров голоса (тембр, скорость произношения, особенности), устанавливает схожесть эталонного фото и пользователя, а также определяет, реальный ли человек пытается пройти аутентификацию по мимике лица», — говорится в релизе.

В ВТБ 24 добавили, что возможность обмануть систему, предоставив запись голоса и фото, исключена. Запись видео также не поможет мошенникам, поскольку при каждой аутентификации пользователю предлагается произнести уникальную контрольную фразу. «Эталон голоса и лица записывается один раз, при необходимости пользователь может обновлять эталонные данные», — заключили в банке.

ВТБ 24 первым запустит голосовую идентификацию ВТБ 24 намерен стать первой кредитной организацией, которая запустит голосовую идентификацию клиентов. Уже в начале следующего года стартует, а в III квартале завершится пилот этого проекта. Об этом в интервью «Известиям» рассказал президент — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов.